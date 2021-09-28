У Усика не против реванша с Джошуа на "Олімпійськом", но есть нюанс – будет холодно

Команда боксера Александра Усика согласна на ответный бой с Энтони Джошуа в феврале на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако есть опасения, что в это время года бойцам будет холодно.

Источник: пресс-конференция Усика и его промоутера Александра Красюка, с которой пишет Isport.ua

Детали: Один из журналистов спросил, насколько реально провести реванш с Джошуа в Киеве и отметил, что промоутер британца Эдди Хирн считает, что в феврале на НСК "Олимпийский" "плохо боксировать".

Прямая речь Усика: "Откуда Хирн знает, что в феврале на НСК "Олимпийский" плохо боксировать? Он что, проводил бой в феврале на НСК "Олимпийский?"

Усик на пресс конференции в Киеве фото: Эльдар Сарахман, уп

Больше деталей: Подробнее на этот вопрос ответил Красюк.

Прямая речь Красюка: "Реванш был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Энтони. Усик не огорчился этому условию, а наоборот обрадовался. Он сказал: "О, класс, побью Антоху дважды...

У нас есть ограничение по времени по реваншу, и те даты, которые Хирн сказал на пресс-конференции - февраль-март, они правильные. Зима, Олимпийский, февраль… Ну, может, если будет +20 в Киеве, будет комфортно.

Я помню первый бой Усика на стадионе "Львов Арена". Это было 4 октября, если я не ошибаюсь, температура была +5, свежо и в полотенце, пледе и жилетке. В ринге, конечно, пар идет, но до ринга было неудобно.

В любом случае, мы работаем над тем, чтобы в Украине проходили события такого масштаба, но есть много обстоятельств, по которым не можем. Но мы сделаем все, чтобы популяризовать бокс".

Усик на пресс конференции в Киеве фото: Эльдар Сарахман, уп

Предыстория: В ночь на 26 сентября украинец Александр Усик побил британца Энтони Джошуа в боксерском противостоянии в Лондоне. Усик стал чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.