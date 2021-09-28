Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Усик планує поїхати в Крим з поясами

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:26
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.

Джерело: Усик на пресконференції в Києві

Пряма мова Усика: "Святкувати. Звичайно, я вже це почав. Друзі мої це почали. Будемо святкувати, будемо салют стріляти, взагалі треба потренуватися завтра ще. Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому (до Криму – ред.). Природно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру".

Деталі: Усик додав, що хоче зайти в зал "свій рідненький", показати пояси своєму тренеру, який колись давно взяв його в свою секцію і "зробив з хлопчика чоловіка".

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: спортКримУсик


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

У Орбана відреагували на критику газової угоди з РФ: обіцяють блокувати шлях України до НАТО

Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації

Усі новини...
спорт
"Чому ви такий кровожерливий?". Усик пояснив, чому не нокаутував Джошуа
В Усика не проти реваншу з Джошуа на "Олімпійському", але є нюанс – буде холодно
Усик повернувся в Україну
Останні новини
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
21:49
Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19
21:35
У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко
21:17
Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів
21:04
Позачерговий саміт G20 щодо Афганістану пройде 12 жовтня
20:52
Цепкало закликав білорусів захищатися, за це на нього відкрили нову справу
20:28
"Антиахметівський" законопроєкт може стати "проахметівським" через ренту на руду
20:10
Стефанішина назвала новини про скасування безвізу інсинуаціями перед самітом Україна-ЄС
19:51
Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки
Усі новини...