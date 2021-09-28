Усик планує поїхати в Крим з поясами
Вівторок, 28 вересня 2021, 14:26
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.
Джерело: Усик на пресконференції в Києві
Пряма мова Усика: "Святкувати. Звичайно, я вже це почав. Друзі мої це почали. Будемо святкувати, будемо салют стріляти, взагалі треба потренуватися завтра ще. Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому (до Криму – ред.). Природно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру".
Деталі: Усик додав, що хоче зайти в зал "свій рідненький", показати пояси своєму тренеру, який колись давно взяв його в свою секцію і "зробив з хлопчика чоловіка".
Передісторія:
- 26 вересня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Раніше Усик заявляв, що Крим – божий, і його повернення до України залежить від народу і Бога.
Ірина Балачук, УП