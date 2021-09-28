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Усик планує поїхати в Крим з поясами

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:26
Усик планує поїхати в Крим з поясами
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик заявив, що збирається поїхати до себе додому в Крим.

Джерело: Усик на пресконференції в Києві

Пряма мова Усика: "Святкувати. Звичайно, я вже це почав. Друзі мої це почали. Будемо святкувати, будемо салют стріляти, взагалі треба потренуватися завтра ще. Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому (до Криму – ред.). Природно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру".

Деталі: Усик додав, що хоче зайти в зал "свій рідненький", показати пояси своєму тренеру, який колись давно взяв його в свою секцію і "зробив з хлопчика чоловіка".

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спортКримУсик
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