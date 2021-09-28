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Усик планирует поехать в Крым с поясами

Вторник, 28 сентября 2021, 14:26
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик заявил, что собирается поехать к себе домой в Крым.

Источник: Усик на прессконференции в Киеве

Прямая речь Усика: "Праздновать. Конечно, я уже это начал. Друзья мои это начали. Будем святкувать, будем салют стрелять, вообще надо потренироваться как бы завтра еще. Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой (в Крым – ред.). Естественно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру".

Детали: Усик добавил, что хочет зайти в зал "свой родненький", показать пояса своему тренеру, который когда-то давно взял его в свою секцию и "сделал из мальчишки мужчину". 

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: спортКрымУсик
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