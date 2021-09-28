"Заїжджай і живи" – Мін'юст анонсував продаж ще 3 в’язниць
Міністерство юстиції передало Фонду держмайна ще три виправні колонії у Волинській, Івано-Франківській і Львівській областях для продажу на аукціонах.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook
Пряма мова: "Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці!
Ми якраз ще три в’язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні".
Деталі: Малюська очікує, що нові аукціони відбудуться вже восени.
Зокрема, продаватимуть Ковельську колонію з земельною ділянкою 4,86 га (стартова ціна 41 624 692 грн). За словами міністра, стан в’язниці – "заїжджай і живи".
Також виставлять на аукціон Івано-Франківську установу виконання покарань №12 на земельній ділянці більше 67 га (стартова ціна 7 858 392 грн).
Планують продати і Миколаївську виправну колонію №50, що на Львівщині (площа ділянки – 15,5 га, стартова ціна – 17 116 000 грн).
Малюська нагадав, що також продаються "два ВІП-лоти – Одеса та Коцюбинське".
Передісторія:
- У червні Фонд державного майна продав у приватну власність за 377,5 млн гривень колонію №48, що у Львові. Це був перший продаж "Великого розпродажу в'язниць".