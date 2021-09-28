Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Заезжай и живи" – Минюст анонсировал продажу еще 3 тюрем

Вторник, 28 сентября 2021, 15:55
Заезжай и живи – Минюст анонсировал продажу еще 3 тюрем
Здесь и далее фото с Facebook Малюськи

Министерство юстиции передало Фонду госимущества еще три исправительные колонии в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях для продажи на аукционах.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь: "Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика так себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!

Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе".

Детали: Малюська ожидает, что новые аукционы состоятся уже осенью.

В частности, продавать будут Ковельскую колонию с земельным участком 4,86 ​​га (стартовая цена 41 624 692 грн). По словам министра, состояние тюрьмы – "заезжай и живи". 

 

Также выставят на аукцион Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 на земельном участке более 67 га (стартовая цена 7 858 392 грн). 

 

Планируют продать и Николаевскую исправительную колонию №50 во Львовской области (площадь участка – 15,5 га, стартовая цена – 17 116 000 грн).

 

Малюська напомнил, что также продаются "два VIP-лота – Одесса и Коцюбинское".

Предыстория: 

  • В июне Фонд государственного имущества продал в частную собственность за 377,5 млн гривен колонию №48, что во Львове. Это была первая продажа в "Большой распродаже тюрем".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинюсттюрьмаМалюська
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: