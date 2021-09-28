"Заезжай и живи" – Минюст анонсировал продажу еще 3 тюрем
Министерство юстиции передало Фонду госимущества еще три исправительные колонии в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях для продажи на аукционах.
Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook
Прямая речь: "Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика так себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!
Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе".
Детали: Малюська ожидает, что новые аукционы состоятся уже осенью.
В частности, продавать будут Ковельскую колонию с земельным участком 4,86 га (стартовая цена 41 624 692 грн). По словам министра, состояние тюрьмы – "заезжай и живи".
Также выставят на аукцион Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 на земельном участке более 67 га (стартовая цена 7 858 392 грн).
Планируют продать и Николаевскую исправительную колонию №50 во Львовской области (площадь участка – 15,5 га, стартовая цена – 17 116 000 грн).
Малюська напомнил, что также продаются "два VIP-лота – Одесса и Коцюбинское".
Предыстория:
- В июне Фонд государственного имущества продал в частную собственность за 377,5 млн гривен колонию №48, что во Львове. Это была первая продажа в "Большой распродаже тюрем".