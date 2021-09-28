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СБУ оголосила підозру ще трьом причетним до "партії Шарія"

Вівторок, 28 вересня 2021, 16:40

Служба безпеки України оголосила підозру ще трьом причетним до протиправної діяльності, пов’язаної із реєстрацією політичної партії "Партія Шарія".

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії"".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться Антоніну Бєлоглазову, Наталію Чекман та Анатолія Жилу.

Українська правда
Теми: СБУШарій


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