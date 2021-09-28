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СБУ объявила подозрение еще трем причастным к "партии Шария"

Вторник, 28 сентября 2021, 16:40
СБУ объявила подозрение еще трем причастным к партии Шария

Служба безопасности Украины объявила подозрение еще трем причастным к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии "Партия Шария".

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии"".

Детали: По данным источника УП, речь идет об Антонине Белоглазовой, Наталье Чекман и про Анатолия Жилу.

Украинская правда

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Темы: СБУШарий
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