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НАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові – джерела

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:02
Нардеп-«слуга» Олександр Куницький (ліворуч) разом з колегою Олександром Дубінським (фото з його Facebook-сторінки)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють у Харкові низку обшуків у рамках справи про хабар, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та незаконне збагачення. За даними джерел, справа пов’язана з нардепом від "Слуги народу" Олександром Куницьким.

Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах, телеграм-канал НАБУ, Інтерфакс-Україна

Деталі: У бюро нічого про Куницького не кажуть, повідомляючи лише, що слідчі дії санкціоновані слідчим суддею Вищого антикорупційного суду і "наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства".

 
Обшуки в Харкові
фото: набу

Проте за даними джерел, обшуки проходять в офісі компанії "Автоентерпрайз", а також вдома у її гендиректора Дмитра Ніконова та депутатки-"слуги" з Харківської міськради Аліни Мустафаєвої.

Ніконов, який також є помічником Куницького, заявив, що нічого не знає, а НАБУ забрало у нього два телефони і ноутбук та зламало двері будинку.

Довідково: Мустафаєва і Ніконов є помічниками на громадських засадах депутата Верховної Раді з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

Передісторія: Після виходу розслідування журналістів програми "Схеми" Національне антикорупційне бюро ще в 2020 році розпочало кримінальне провадження щодо Куницького, колишнього блогера, відомого під псевдонімом ZPSanek. За даними "Схем", йдеться про хабар.

Під час журналістського розслідування "Схеми" встановили, що Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, просуваючи інтереси харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займається імпортом електрокарів та встановленням зарядних станцій для них.

Українська правда
Теми: обшукиНАБУАнтикорупційна прокуратураХарківСлуга народу


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