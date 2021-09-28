НАБУ и САП проводят обыски у окружения "слуги" Куницкого в Харькове – источники

Нардеп «слуга» Александр Куницкий (слева) вместе с коллегой Александром Дубинским (фото с его Facebook-страницы)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют в Харькове ряд обысков в рамках дела о взятке, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном обогащении. По данным источников, дело связано с нардепом от "Слуги народа" Александром Куницким.

Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах, телеграм-канал НАБУ, Интерфакс-Украина

Детали: В бюро ничего о Куницком не говорят, сообщая лишь, что следственные действия санкционированы судьей Высшего антикоррупционного суда и "пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия".

Обыски в Харькове фото: набу

Однако по данным источников, обыски проходят в офисе компании "Автоэнтерпрайз", а также дома у ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата-"слуги" из Харьковского горсовета Алины Мустафаевой.

Никонов, который также является помощником Куницкого, заявил, что ничего не знает, а НАБУ отобрало у него два телефона и ноутбук и сломало двери дома.

Справка: Мустафаева и Никонов являются помощниками на общественных началах депутата Верховной Раде из фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

Предыстория: После выхода расследования журналистов программы "Схемы" Национальное антикоррупционное бюро еще в 2020 году начало уголовное производство против Куницкого, бывшего блогера, известного под псевдонимом ZPSanek. По данным "Схем", речь идет о взятке.

Во время журналистского расследования "Схемы" установили, что Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, продвигая интересы харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающейся импортом электрокаров и установлением зарядных станций для них.