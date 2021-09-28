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Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари

Вівторок, 28 вересня 2021, 18:56
Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари

Олександр Лукашенко запропонував провести референдум про скасування смертної кари в Білорусі.

Джерело: Лукашенко на засіданні Конституційної комісії, якого цитує державне видання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Діапазон щодо страти великий. Це дійсно так. Якщо ми зараз піднімемо це питання ... Все-таки я думаю, що більшість за збереження (смертної кари - ред.).

Якщо вже на те пішло, розглянути його (питання про збереження смертної кари - ред.) окремо на референдумі. І людям про це сказати".

Довідково: Білорусь – єдина країна в Європі, де є смертна кара.                        

Чинна національна конституція призначає смертну кару за особливо тяжкі злочини. Наприклад, за злочини, які вчиняються проти держави або проти окремих осіб.

Кілька ненасильницьких злочинів також можуть каратися смертю.

Нагадаємо: Вже 15 січня в Білорусі винесли перший смертний вирок у 2021 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьв'язниця
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