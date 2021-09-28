Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари

Вівторок, 28 вересня 2021, 18:56

Олександр Лукашенко запропонував провести референдум про скасування смертної кари в Білорусі.

Джерело: Лукашенко на засіданні Конституційної комісії, якого цитує державне видання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Діапазон щодо страти великий. Це дійсно так. Якщо ми зараз піднімемо це питання ... Все-таки я думаю, що більшість за збереження (смертної кари - ред.).

Якщо вже на те пішло, розглянути його (питання про збереження смертної кари - ред.) окремо на референдумі. І людям про це сказати".

Довідково: Білорусь – єдина країна в Європі, де є смертна кара.                        

Чинна національна конституція призначає смертну кару за особливо тяжкі злочини. Наприклад, за злочини, які вчиняються проти держави або проти окремих осіб.

Кілька ненасильницьких злочинів також можуть каратися смертю.

Нагадаємо: Вже 15 січня в Білорусі винесли перший смертний вирок у 2021 році.

Теми: ЛукашенкоБілорусьв'язниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Лукашенко
МЗС: Лукашенко повністю засвоїв шаблони російської пропаганди
Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ
Лукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії"
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...