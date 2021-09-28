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Лукашенко согласился провести референдум по смертной казни

Вторник, 28 сентября 2021, 18:56

Александр Лукашенко предложил провести референдум об отмене смертной казни в Беларуси.

Источник: Лукашенко на заседании Конституционной комиссии, которого цитирует государственное издание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни – ред.).

Если уже на то пошло, рассмотреть его (вопрос о сохранении смертной казни – ред.) отдельно на референдуме. И людям об этом сказать".

Справка: Беларусь - единственная страна в Европе, где есть смертная казнь.

Действующая национальная конституция назначает смертную казнь за особо тяжкие преступления. Например, за преступления, совершаемые против государства или против отдельных лиц.

Несколько ненасильственных преступлений также могут наказываться смертью.

Напомним: Уже 15 января в Беларуси вынесли первый смертный приговор в 2021 году.

Темы: ЛукашенкоБеларусьтюрьма
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