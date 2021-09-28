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Ліга Чемпіонів: "Шахтар" та "Інтер" розійшлись миром у Києві

Вівторок, 28 вересня 2021, 21:42
"Шахтар" - "Інтер". фото з твіттера "гірників"

Донецький "Шахтар" у 2 турі групового турнірну Ліги Чемпіонів завершив безгольовою нічиєю гру з італійським "Інтером".

Матч пройшов у вівторок 28 вересня на НСК "Олімпійський".

У перші 45 хвилин ближче до забитого голу були італійці. Удар Нікола Баррела прийняла поперечка воріт. Ще після кількох ударів гравців "Інтера" м`яч пролетів вище воріт. У "Шахтаря" було також кілька перспективних атак, але без завершального удару по воротах. Обидві команди більше дбали про захист, ніж про гру в атаці.

Другий тайм мало що змінив у малюнку гри, лише "Шахтар" був більш активним в атаці. Але знову таки справа до завершального удару не доходила. У донеччан було пару обрізок біля власного штрафного майданчику, але італійці цими подарунками не скористалися в середині другого тайму.

На 87-й хвилині "Інтер" дочекався на свій момент. Після удару Хоакіна Корреа м`яч нак кутовий відбив Андрій П`ятов. Після подачі стандарту П`ятов знову рятує "Шахтар" після удару головою у кут воріт де Врея.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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