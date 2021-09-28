Лига Чемпионов: "Шахтер" и "Интер" разошлись миром в Киеве

Донецкий "Шахтер" во 2 туре группового турнира Лиги Чемпионов завершил безголевой ничьей игру с итальянским "Интером".

Матч прошел во вторник 28 сентября на НСК "Олимпийский".

В первые 45 минут ближе к забитому голу были итальянцы. Удар Никола Баррела приняла перекладина. Еще после нескольких ударов игроков "Интера" мяч пролетел выше ворот. У "Шахтера" было также несколько перспективных атак, но без завершающего удара по воротам. Обе команды более заботились о защите, чем об игре в атаке.

Второй тайм мало что изменил в рисунке игры, только "Шахтер" был более активным в атаке. Но опять таки дело до завершающего удара не доходило. У дончан было пару обрезок у собственной штрафной площадке, но итальянцы этими подарками не воспользовались в середине второго тайма.

На 87-й минуте "Интер" дождался на свой момент. После удара Хоакина Корреа мяч нак угловой отбил Андрей Пятов. После подачи стандарта Пятов снова спасает "Шахтер" после удара головой в угол ворот де Врея.