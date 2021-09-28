Youtube заблокував російський пропагандистський канал RT, там обіцяють помститись

Головний редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що адміністрація YouTube заблокувала канал німецької редакції RT. Вона погрожує санкціями Росії проти Ютюба, а також очікує закриття в країні німецького видання Deutsche Welle.

Джерело: Симоньян в Telegram

Пряма мова Симоньян: Раніше Люксембург відмовив нам у видачі ліцензії на мовлення, пославшись на думку властей Німеччини.

Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія.

Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Дойче Велле та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого Ютюба".

Деталі: Головна пропагандистка Кремля вважає, що таку відповідь Москва повинна зробити "із самоповаги".

Нагадаємо: 4 березня стало відомо, що в Німеччині закривають рахунки Russia Today i Ruptly.