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Youtube заблокував російський пропагандистський канал RT, там обіцяють помститись

Вівторок, 28 вересня 2021, 22:25

Головний редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що адміністрація YouTube заблокувала канал німецької редакції RT. Вона погрожує санкціями Росії проти Ютюба, а також очікує закриття в країні німецького видання Deutsche Welle.

Джерело: Симоньян в Telegram

Пряма мова Симоньян: Раніше Люксембург відмовив нам у видачі ліцензії на мовлення, пославшись на думку властей Німеччини.

Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія.

Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Дойче Велле та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого Ютюба".

Деталі: Головна пропагандистка Кремля вважає, що таку відповідь Москва повинна зробити "із самоповаги".

Нагадаємо: 4 березня стало відомо, що в Німеччині закривають рахунки Russia Today i Ruptly.

Теми: НімеччинаРосіяпропаганда


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