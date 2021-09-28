Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Youtube заблокував російський пропагандистський канал RT, там обіцяють помститись

Вівторок, 28 вересня 2021, 22:25
Youtube заблокував російський пропагандистський канал RT, там обіцяють помститись

Головний редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що адміністрація YouTube заблокувала канал німецької редакції RT. Вона погрожує санкціями Росії проти Ютюба, а також очікує закриття в країні німецького видання Deutsche Welle.

Джерело: Симоньян в Telegram

Пряма мова Симоньян: Раніше Люксембург відмовив нам у видачі ліцензії на мовлення, пославшись на думку властей Німеччини.

Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія.

Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Дойче Велле та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого Ютюба".

Деталі: Головна пропагандистка Кремля вважає, що таку відповідь Москва повинна зробити "із самоповаги".

Нагадаємо: 4 березня стало відомо, що в Німеччині закривають рахунки Russia Today i Ruptly.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Німеччина
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Мостоукладач і засоби проти дронів: новий пакет допомоги від Німеччини
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: