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Youtube заблокировал российский пропагандистский канал RT, там обещают отомстить

Вторник, 28 сентября 2021, 22:25
Youtube заблокировал российский пропагандистский канал RT, там обещают отомстить

Главный редактор Russia Today пропагандистка Симоньян сообщила, что администрация YouTube заблокировала канал немецкой редакции RT. Она угрожает санкциями России против Ютюба, а также ожидает закрытия в стране немецкого издания Deutsche Welle.

Источник: Симоньян в Telegram

Прямая речь Симоньян: Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия.

Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютюбу".

Детали: Главная пропагандистка Кремля считает, что такой ответ Москва должна сделать "из самоуважения".

Напомним: 4 марта стало известно, что в Германии закрывают счета Russia Today i Ruptly.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияРосcияпропаганда
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