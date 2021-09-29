Україна стурбована можливим розміщенням у Криму установок зі збагачення урану

Свою занепокоєність з нарощуванням Росією ядерного потенціалу в окупованому Криму висловила Україна в ООН.

Джерело: заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї, присвяченому Міжнародному дню боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми стурбовані ризиками можливого розміщення на півострові установок зі збагачення урану, виробництва матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю".

Деталі: Він нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозне занепокоєння у зв'язку з продовженням мілітаризації Криму Росією, зокрема розміщенням на півострові засобів доставки ядерної зброї.

Дії Росії являють собою пряму загрозу міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, наголосив Вітренко.

Він також зазначив, що тривала окупація території України державою, яка володіє ядерною зброєю, призвела до фактичного розширення території розгортання такої зброї у світі.

У 1994 році Україна зробила безпрецедентний крок, відмовившись від третього за обсягами ядерного арсеналу у світі й приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), указав Вітренко.

Однак "довіру до деяких ключових елементів ДНЯЗ та їхньої ефективності серйозно підірвано однією з держав, що володіють ядерною зброєю", - сказав дипломат, маючи на увазі Росію.

Він також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, зокрема РФ, про гарантії безпеки, що їх надавали Україні в обмін на відмову від ядерної зброї.

Через два десятиліття Російська Федерація "окупувала й намагалася анексувати Кримський півострів, а також розв’язала жахливу за своїми масштабами збройну агресію на сході України", - констатував дипломат, зауваживши, що такі гарантії безпеки виявилися неефективними.

Вітренко закликав розпочати "предметну роботу" Конференції з роззброєння, яка функціонує під егідою ООН у Женеві, та розробити й укласти багатосторонній юридично-зобов’язальний документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.

Нагадаємо: Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму.