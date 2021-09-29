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Украина обеспокоена возможным размещением в Крыму установок по обогащению урана

Среда, 29 сентября 2021, 04:46
Украина обеспокоена возможным размещением в Крыму установок по обогащению урана
Фото из открытых источников

Свою озабоченность с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму выразила Украина в ООН.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием".

Детали: Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с продолжением милитаризации Крыма Россией, в частности размещением на полуострове средств доставки ядерного оружия.

Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.

Он также отметил, что длительная оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к фактическому расширению территории развертывание такого оружия в мире.

В 1994 году Украина сделала беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего по объемам ядерного арсенала в мире, и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), указал Витренко.

Однако "доверие к некоторым ключевым элементам ДНЯО и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающих ядерным оружием", - сказал дипломат, имея в виду Россию.

Он также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

Два десятилетия Российская Федерация "оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины", - констатировал дипломат, отметив, что такие гарантии безопасности оказались неэффективными.

Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, и разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

Напомним: Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНУкраинаРосcияядерное оружие
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