COVID в Украине: тысяча умерших за 8 дней, 9 666 больных за сутки

За сутки 28 сентября в Украине зафиксировали 9 666 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 217 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 855 человек, выздоровел 3 281 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 411 622 человек, из них 2 251 352 человека выздоровели, 56 080 заболевших скончались.

Отметку в 55 тысяч умерших от эпидемии Украина пересекла только 21 сентября, то есть 8 дней назад. Тогда тысячу человек COVID забрал за 15 дней.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Среди новых больных 953 ребенка и 204 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 42 132 человека, методом ИФА – 10 973 человека, экспресс-тестами – 39 724 человека.