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"Оранжевыми" в Украине остаются только 2 области

Среда, 29 сентября 2021, 10:19
Оранжевыми в Украине остаются только 2 области
фото: КГГА

Только две области Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показателям темпов распространения COVID-19.

Источник: данные Минздрава

Детали: По состоянию на 29 сентября "оранжевыми" является Донецкая и Черновицкая области.

В этих 2 регионах превышено пороговое значение динамики уровня госпитализации.

Кроме того, в Черновицкой области превышен уровень загруженности коек с кислородом.

Вместо этого Черкасская и Тернопольские области присоединились к остальным регионам Украины, которые являются "желтыми".

В то же время, в 22-х регионах Украины и Киеве превышен уровень заболеваемости. Только на Закарпатье и Кировоградщине показатели соответствуют "норме".

 

Что предшествовало: По состоянию на 28 сентября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находились 4 области Украины: Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Черновицкая.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаCovid-2019
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