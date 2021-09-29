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Ердоган приїхав до Путіна після заяви про невизнання анексії Криму

Середа, 29 вересня 2021, 10:33
Ердоган приїхав до Путіна після заяви про невизнання анексії Криму
Путін та Ердоган, РІА Новости

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган 29 вересня проведуть переговори, які вважаються найважливішими для двох лідерів за останні роки. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зустріч у російському чорноморському місті Сочі відбувається через 18 місяців після останніх переговорів Путіна й Ердогана в Москві і на тлі заяви Ердогана про невизнання Туреччиною анексії Криму

У Кремлі заявляли, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть на його приїзд до Росії.

Окрім конфліктів у Сирії та Лівії, сторони обговорять ситуацію на Південному Кавказі та в Україні, розширення експорту російського газу та можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400 – попри невдоволення Сполучених Штатів.

Очікується, що Ердоган вимагатиме від Путіна дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. 

Також лідери говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени минулого року вели бойові дії.

Туреччина підтримала наступ Азербайджану, який призвів до того, що азербайджанська армія відвоювала частину Нагірного Карабаху та прилеглі райони, які перебували під контролем Вірменії майже 30 років.

Москва має договір про оборону з Вірменією, але також підтримує тісні відносини з Азербайджаном.

Війна закінчилася припиненням вогню за посередництва Москви в листопаді 2020 року, договір, серед іншого, передбачав створення спільного російсько-турецького військового центру спостереження в Азербайджані для контролю за припиненням вогню.

Теми: ТуреччинаРосіяПутінКримміжнародні відносини
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