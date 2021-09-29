Эрдоган приехал к Путину после заявления о непризнании аннексии Крыма
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган 29 сентября проведут переговоры, которые считаются самыми важными для двух лидеров за последние годы.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Встреча в российском черноморском городе Сочи происходит через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана в Москве и на фоне заявления Эрдогана о непризнании Турцией аннексии Крыма.
В Кремле заявляли, что высказывания Эрдогана по Крыму не повлияют на его приезд в Россию.
Кроме конфликтов в Сирии и Ливии, стороны обсудят ситуацию на Южном Кавказе и в Украине, расширение экспорта российского газа и возможное приобретении Турцией второй партии российского ракетного комплекса С-400 – несмотря на недовольство Соединенных Штатов.
Ожидается, что Эрдоган потребует от Путина соблюдения российской стороной соглашения о прекращении огня в Сирии, заключенного в 2020 году.
Также лидеры будут говорить о Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан осенью прошлого года вели боевые действия.
Турция поддержала наступление Азербайджана, которое привело к тому, что азербайджанская армия отвоевала часть Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые находились под контролем Армении почти 30 лет.
Москва имеет договор об обороне с Арменией, но также поддерживает тесные отношения с Азербайджаном.
Война закончилась прекращением огня при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года, договор, среди прочего, предусматривал создание совместного российско-турецкого военного центра наблюдения в Азербайджане для контроля за прекращением огня.