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Эрдоган приехал к Путину после заявления о непризнании аннексии Крыма

Среда, 29 сентября 2021, 10:33
Путин и Эрдоган, РИА Новости

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган 29 сентября проведут переговоры, которые считаются самыми важными для двух лидеров за последние годы.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Встреча в российском черноморском городе Сочи происходит через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана в Москве и на фоне заявления Эрдогана о непризнании Турцией аннексии Крыма.

В Кремле заявляли, что высказывания Эрдогана по Крыму не повлияют на его приезд в Россию.

Кроме конфликтов в Сирии и Ливии, стороны обсудят ситуацию на Южном Кавказе и в Украине, расширение экспорта российского газа и возможное приобретении Турцией второй партии российского ракетного комплекса С-400 – несмотря на недовольство Соединенных Штатов.

Ожидается, что Эрдоган потребует от Путина соблюдения российской стороной соглашения о прекращении огня в Сирии, заключенного в 2020 году.

Также лидеры будут говорить о Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан осенью прошлого года вели боевые действия. 

Турция поддержала наступление Азербайджана, которое привело к тому, что азербайджанская армия отвоевала часть Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые находились под контролем Армении почти 30 лет.

Москва имеет договор об обороне с Арменией, но также поддерживает тесные отношения с Азербайджаном. 

Война закончилась прекращением огня при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года, договор, среди прочего, предусматривал создание совместного российско-турецкого военного центра наблюдения в Азербайджане для контроля за прекращением огня.

Темы: ТурцияРосcияПутинКрыммеждународные отношения
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