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У Росії – черговий антирекорд COVID-смертності за добу

Середа, 29 вересня 2021, 12:05
Фото ТАСС

У Російській Федерації за добу 28 вересня зареєстрували ще 22 430 випадків зараження COVID-19, померли від коронавірусної хвороби за добу 857 пацієнтів.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на оперативний штаб

Деталі: 857 летальних випадків за добу – це нове максимальне значення в РФ за всю пандемію. Показник почав зростати минулого тижня: 24 вересня повідомлялося про 828 померлих, 27 вересня померли 852 людини.

Найбільше пацієнтів померли в Москві (65), у Санкт-Петербурзі (60) і в Свердловській області (41).

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії сягнула 206 388.

Одужали і виписані з початку пандемії 6,653 млн пацієнтів, в тому числі 18 456 за останню добу.

Нові зараження фіксувалися у всіх 85 регіонах РФ. У Москві за добу виявлено 3 004 нових хворих на коронавірус, у Петербурзі – 1 933, у Московській області – 1 223 хворих.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 487 138 випадків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо: За добу 27 вересня у світі діагностували понад 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в США, Великій Британії та Туреччини. За добовою смертності від коронавірусу лідирують США й Росія. Україна посідає 13 місце.



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