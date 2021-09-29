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В России – очередной антирекорд COVID-смертности за сутки

Среда, 29 сентября 2021, 12:05
Фото ТАСС

В Российской Федерации за сутки 28 сентября зарегистрировали еще 22 430 случаев заражения COVID-19, умерли от коронавирусной болезни за сутки 857 пациентов

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб

Детали: 857 летальных исходов за сутки – это новое максимальное значение в РФ за всю пандемию. Показатель начал расти на прошлой неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, 27 сентября умерли 852 человека.

Больше всего пациентов умерло в Москве (65), в Санкт-Петербурге (60) и в Свердловской области (41).

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 206 388.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,653 млн пациентов, в том числе 18 456 за последние сутки.

Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах РФ. В Москве за сутки выявлено 3 004 новых заболевших коронавирусом, в Петербурге – 1 933, в Московской области – 1 223 заболевших.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 487 138 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним: За сутки 27 сентября в мире диагностировали более 426 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. По суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 13 место.

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