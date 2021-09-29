Лукашенко заявив, що "не залишить безкарною" смерть працівника КДБ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі. Айтівець компанії EPAM, який застрелив службовця, коли до нього вдерлися співробітники КДБ, також був убитий.

Джерело: прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, білоруське держвидання "БЕЛТА"

Пряма мова Лукашенко: "Безкарним це не залишиться".

Деталі: Слова самопроголошеного президента передала ЗМІ його прессекретарка.

За словами Ейсмонт, Лукашенко "миттєво отримав інформацію про трагедію".

Він доручив розібратися "буквально посекундно", тому що не всі деталі були відомі.

Насамперед, Лукашенко доручив, надати всіляку підтримку і допомогу сім'ї співробітника КДБ.

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