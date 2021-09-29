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Лукашенко заявив, що "не залишить безкарною" смерть працівника КДБ

Середа, 29 вересня 2021, 12:27
Лукашенко заявив, що не залишить безкарною смерть працівника КДБ
фото: сайт Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі. Айтівець компанії EPAM, який застрелив службовця, коли до нього вдерлися співробітники КДБ, також був убитий.

Джерело: прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, білоруське держвидання "БЕЛТА"

Пряма мова Лукашенко: "Безкарним це не залишиться".

Деталі: Слова самопроголошеного президента передала ЗМІ його прессекретарка.

За словами Ейсмонт, Лукашенко "миттєво отримав інформацію про трагедію".

Він доручив розібратися "буквально посекундно", тому що не всі деталі були відомі.

Насамперед, Лукашенко доручив, надати всіляку підтримку і допомогу сім'ї співробітника КДБ.

Передісторія: 

  • 28 вересня у соцмережах опублікували відео смерті співробітника КДБ. Зокрема, на кадрах 6 нібито співробітників КДБ у цивільному одязі виломлюють двері квартири айтівця компанії EPAM. Айтівець, у свою чергу, був у квартирі і тримав у руках рушницю. 
  • Коли у приміщення вдерлися службовці, чоловік здійснив кілька пострілів і влучив у одного із співробітників КДБ. Водночас, на відео немає кадрів ліквідації айтівця. Вбитий хлопець - 31-річний айтішник Андрій Зельцер. У нього був син 8-9 років і дружина. 
  • На відео також видно жінку, державні ЗМІ Білорусі повідомляють, що її також затримали як співучасницю вбивства.
  • У загиблого силовика також залишилася дружина і дитина.
  • ЗМІ Білорусі повідомляли, що трагедія трапилася під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьвбивство
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