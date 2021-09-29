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Лукашенко заявил, что "не оставит безнаказанной" смерть работника КГБ

Среда, 29 сентября 2021, 12:27
Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанной смерть работника КГБ
фото: сайт Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанным смерть сотрудника Комитета госбезопасности Беларуси. Айтишник компании EPAM, который застрелил служащего, когда к нему вломились сотрудники КГБ, также был убит.

Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусское госиздание "БЕЛТА"

Прямая речь Лукашенко: "Безнаказанным это не останется".

Детали: Слова самопровозглашенного президента передала СМИ его пресс-секретарь.

По словам Эйсмонт, Лукашенко "мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии".

Он поручил разобраться "буквально посекундно" - не все детали были известны.

Первым делом, Лукашенко поручил, оказать всяческую поддержку и помощь семье сотрудника КГБ.

Предыстория:

  • 28 сентября в соцсетях опубликовали видео смерти сотрудника КГБ. В частности, на кадрах 6 якобы сотрудников КГБ в штатском ломают двери квартиры айтишника компании EPAM. Айтишник, в свою очередь, был в квартире и держал в руках ружье.
  • Когда в помещение ворвались служащие, мужчина совершил несколько выстрелов и попал в одного из сотрудников КГБ. В то же время, на видео нет кадров ликвидации айтишника. Убитый парень - 31-летний айтишник Андрей Зельцер. У него был сын 8-9 лет и жена.
  • На видео также видно женщину, государственные СМИ Беларуси сообщают, что ее также задержали как сообщницу убийства.
  • У погибшего силовика также осталась жена и ребенок.
  • СМИ Беларуси сообщали, что трагедия случилась во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусьубийство
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