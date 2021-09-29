Лукашенко заявил, что "не оставит безнаказанной" смерть работника КГБ
Среда, 29 сентября 2021, 12:27
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанным смерть сотрудника Комитета госбезопасности Беларуси. Айтишник компании EPAM, который застрелил служащего, когда к нему вломились сотрудники КГБ, также был убит.
Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусское госиздание "БЕЛТА"
Прямая речь Лукашенко: "Безнаказанным это не останется".
Детали: Слова самопровозглашенного президента передала СМИ его пресс-секретарь.
По словам Эйсмонт, Лукашенко "мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии".
Он поручил разобраться "буквально посекундно" - не все детали были известны.
Первым делом, Лукашенко поручил, оказать всяческую поддержку и помощь семье сотрудника КГБ.
Предыстория:
- 28 сентября в соцсетях опубликовали видео смерти сотрудника КГБ. В частности, на кадрах 6 якобы сотрудников КГБ в штатском ломают двери квартиры айтишника компании EPAM. Айтишник, в свою очередь, был в квартире и держал в руках ружье.
- Когда в помещение ворвались служащие, мужчина совершил несколько выстрелов и попал в одного из сотрудников КГБ. В то же время, на видео нет кадров ликвидации айтишника. Убитый парень - 31-летний айтишник Андрей Зельцер. У него был сын 8-9 лет и жена.
- На видео также видно женщину, государственные СМИ Беларуси сообщают, что ее также задержали как сообщницу убийства.
- У погибшего силовика также осталась жена и ребенок.
- СМИ Беларуси сообщали, что трагедия случилась во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".
Украинская правда