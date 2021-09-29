Лукашенко заявил, что "не оставит безнаказанной" смерть работника КГБ

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставит безнаказанным смерть сотрудника Комитета госбезопасности Беларуси. Айтишник компании EPAM, который застрелил служащего, когда к нему вломились сотрудники КГБ, также был убит.

Источник: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусское госиздание "БЕЛТА"

Прямая речь Лукашенко: "Безнаказанным это не останется".

Детали: Слова самопровозглашенного президента передала СМИ его пресс-секретарь.

По словам Эйсмонт, Лукашенко "мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии".

Он поручил разобраться "буквально посекундно" - не все детали были известны.

Первым делом, Лукашенко поручил, оказать всяческую поддержку и помощь семье сотрудника КГБ.

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