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У поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати під час можливого локдауну

Середа, 29 вересня 2021, 12:49
У поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати під час можливого локдауну
Фото thedigital.gov.ua

Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальне програмне забезпечення, щоб поліцейські могли швидко і безперебійно перевіряти СOVID-сертифікати громадян у "Дії" або сканувати паперові документи під час можливого локдауну.

Джерело: глава Національної поліції Ігор Клименко в колонці на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Спільно з Мінцифрою ми розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень".

Деталі: За словами Клименка, цей процес повністю налагодиться "за кілька днів".

Глава Нацполіції нагадав – якщо знову станеться повний локдаун, то для вакцинованих осіб обмежень буде менше.

Він також додав, що саме тому багато людей хочуть мати внутрішній сертифікат вакцинації, але замість того, щоб зробити щеплення, шукають, як його підробити.

Клименко нагадав, що кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа.

Перевіряти справжність COVID-сертифікатів громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.

Передісторія: 

  • На початку вересня Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без винятку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціякоронавірусвакцинація
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