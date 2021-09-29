Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты во время возможного локдауна

Среда, 29 сентября 2021, 12:49
Фото thedigital.gov.ua

Нацполиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение, чтобы полицейские могли быстро и бесперебойно проверять СOVID-сертификаты граждан в "Дії" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в колонке на "Интерфакс-Украина" 

Прямая речь: "Совместно с Минцифрой мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с "Дії" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений".

Детали: По словам Клименко, этот процесс полностью наладится "за несколько дней".

Глава Нацполиции напомнил – если снова случится полный локдаун, то вакцинированным лицам ограничений будет меньше. 

Он также добавил, что именно поэтому многие люди хотят иметь внутренний сертификат вакцинации, но вместо того, чтобы привиться, ищут, как его подделать.

Клименко напомнил, что каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. 

Проверять действительность COVID-сертификатов граждан имеют право Госпродпотребслужба, органы местной власти и полиция.

Предыстория: 

  • В начале сентября Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

Темы: полициякоронавирусвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" отказала Разумкову во встрече

Генпрокурор о Pandora Papers: Расследование не стало сюрпризом

В ЕС подтвердили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня

Главные новости воскресенья и ночи: "Офшор 95", выборы в Грузии

Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР

Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних

Все новости...
полиция
Полиция взялась за еще одного "двойника" кандидата – на этот раз в Херсонской области
Еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД появились на украинских дорогах
В Черкасской области семейный врач подделывала COVID-сертификаты без вакцинации
Последние новости
11:38
Курс валют на 4 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:29
"Слуга народа" отказала Разумкову во встрече
11:26
COVID в Киеве: новых больных за сутки в 7 раз больше, чем выздоровлений
11:21
Кулеба назвал сроки проведения комиссии стратегического партнерства с США
11:19
фотоКатались по горе на джипе и перевернулись – 2 травмированных на Закарпатье
11:16
видеоВ РФ заявили о первом испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подлодки
11:04
В авиакатастрофе на окраине Милана погиб румынский миллиардер
11:04
видео Из университета им. Драгоманова эвакуировали около 400 человек: ищут взрывчатку
10:48
Аудит Агрофонда: потерянные активы на 2 миллиарда
10:29
Генпрокурор о Pandora Papers: Расследование не стало сюрпризом
Все новости...