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В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты во время возможного локдауна

Среда, 29 сентября 2021, 12:49
В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты во время возможного локдауна
Фото thedigital.gov.ua

Нацполиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение, чтобы полицейские могли быстро и бесперебойно проверять СOVID-сертификаты граждан в "Дії" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в колонке на "Интерфакс-Украина" 

Прямая речь: "Совместно с Минцифрой мы разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с "Дії" или сканировать бумажный его вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений".

Детали: По словам Клименко, этот процесс полностью наладится "за несколько дней".

Глава Нацполиции напомнил – если снова случится полный локдаун, то вакцинированным лицам ограничений будет меньше. 

Он также добавил, что именно поэтому многие люди хотят иметь внутренний сертификат вакцинации, но вместо того, чтобы привиться, ищут, как его подделать.

Клименко напомнил, что каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. 

Проверять действительность COVID-сертификатов граждан имеют право Госпродпотребслужба, органы местной власти и полиция.

Предыстория: 

  • В начале сентября Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициякоронавирусвакцинация
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