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Поліція взялася за ще одного "двійника" кандидата від "Слуги народу"

Середа, 29 вересня 2021, 13:55
Фото 24tv.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом реєстрації "двійника" кандидата в нардепи в 184 окрузі на Херсонщині.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook, місцеве видання "Мост"

Дослівно: "Поліцейські встановили, що 27 вересня до Центральної виборчої комісії звернувся мешканець Кіровоградської області з проханням зареєструвати його кандидатом у народні депутати України по 184-му округу з аналогічним прізвищем та ім’ям вже зареєстрованого раніше кандидата".

Деталі: За даними місцевого видання "Мост", мова йде про "двійника" кандидата від "Слуги народу", голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

У поліції додали, що у них є підстави вважати, що кандидата з іншої області використовують зацікавлені особи в якості кандидата-"двійника", щоб вплинути на остаточні результати голосування.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Передісторія:

  • Раніше поліцейські Черкаської області розпочали розслідування через реєстрацію ЦВК "двійника" кандидата в нардепи від "Слуги народу" в ОВО №197 Віталія Войцехівського.

Українська правда
Теми: поліціявибориХерсонська область


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