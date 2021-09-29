Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція взялася за ще одного "двійника" кандидата від "Слуги народу"

Середа, 29 вересня 2021, 13:55
Поліція взялася за ще одного двійника кандидата від Слуги народу
Фото 24tv.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом реєстрації "двійника" кандидата в нардепи в 184 окрузі на Херсонщині.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook, місцеве видання "Мост"

Дослівно: "Поліцейські встановили, що 27 вересня до Центральної виборчої комісії звернувся мешканець Кіровоградської області з проханням зареєструвати його кандидатом у народні депутати України по 184-му округу з аналогічним прізвищем та ім’ям вже зареєстрованого раніше кандидата".

Деталі: За даними місцевого видання "Мост", мова йде про "двійника" кандидата від "Слуги народу", голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

У поліції додали, що у них є підстави вважати, що кандидата з іншої області використовують зацікавлені особи в якості кандидата-"двійника", щоб вплинути на остаточні результати голосування.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Передісторія:

  • Раніше поліцейські Черкаської області розпочали розслідування через реєстрацію ЦВК "двійника" кандидата в нардепи від "Слуги народу" в ОВО №197 Віталія Войцехівського.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявибориХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: