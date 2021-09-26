За "двійника" кандидата на Черкащині взялася поліція

Поліцейські розпочали розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права через реєстрацію ЦВК "двійника" кандидата в нардепи від "Слуги народу" в ОВО №197 Віталія Войцехівського.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "24 вересня до Золотоніського районного відділу поліції надійшла заява від місцевого мешканця.

Чоловік повідомив про те, що Центральна виборча комісія на засіданні ухвалила рішення щодо реєстрації на вибори одного з кандидатів, який є повним тезкою із заявником.

Також він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців".

Деталі: Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Що передувало: 24 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в нардепи в ОВО №197 на Черкащині, який нещодавно змінив своє ім’я на Віталій Войцехівський. Там вже зареєстрований кандидат з таким іменем від "Слуги народу".

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