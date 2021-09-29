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Полиция взялась за еще одного "двойника" кандидата от "Слуги народа"

Среда, 29 сентября 2021, 13:55
Фото 24tv.ua

Полиция открыла уголовное производство по факту регистрации "двойника" кандидата в нардепы в 184 округе в Херсонской области.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook, местное издание "Мост"

Дословно: "Полицейские установили, что 27 сентября в Центральную избирательную комиссию обратился житель Кировоградской области с просьбой зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины по 184-му округу с аналогичными фамилией и именем уже зарегистрированного ранее кандидата".

Детали: По данным местного издания "Мост", речь идет о "двойнике" кандидата от "Слуги народа", главы Херсонской ОГА Сергея Козыря.

В полиции добавили, что у них есть основания полагать, что кандидата из другой области используют заинтересованные лица в качестве кандидата-"двойника", чтобы повлиять на окончательные результаты голосования.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума, или деятельности официального наблюдателя) УК.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • Ранее полицейские Черкасской области начали расследование из-за регистрации ЦИК "двойника" кандидата в нардепы от "Слуги народа" в ОИО №197 Виталия Войцеховского.

Украинская правда
Темы: полициявиборыХерсонская область
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