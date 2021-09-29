Окупанти змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі

Від початку доби 29 вересня російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, змусивши Збройні сили відкрити вогонь у відповідь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі ЗОЛОТОГО-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту ПІСКИ, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети".

Деталі: Зазначається, що на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили припинити вогневу активність.

Втрат у ЗСУ немає.