Окупанти змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
Середа, 29 вересня 2021, 17:24
Від початку доби 29 вересня російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, змусивши Збройні сили відкрити вогонь у відповідь.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В районі ЗОЛОТОГО-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту ПІСКИ, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети".
Деталі: Зазначається, що на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили припинити вогневу активність.
Втрат у ЗСУ немає.
Українська правда