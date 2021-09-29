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Оккупанты заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе

Среда, 29 сентября 2021, 17:24
Оккупанты заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе

С начала суток 29 сентября российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, заставив Вооруженные силы открыть ответный огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы".

Детали: Отмечается, что на эти обстрелы украинские военные открывали огонь и вынудили прекратить огневую активность.

Потерь в ВСУ нет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойнаВооруженные силы
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