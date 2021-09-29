Оккупанты заставили ВСУ открыть огонь на Донбассе
Среда, 29 сентября 2021, 17:24
С начала суток 29 сентября российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, заставив Вооруженные силы открыть ответный огонь.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы".
Детали: Отмечается, что на эти обстрелы украинские военные открывали огонь и вынудили прекратить огневую активность.
Потерь в ВСУ нет.
Украинская правда