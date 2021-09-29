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Венеційська комісія закликала невідкладно створити Етичну раду, яку блокують судді

Середа, 29 вересня 2021, 18:05

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив про нагальну необхідність створити в Україні Етичну раду при Вищій раді правосуддя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в його заяві на сайті комісії.

"Судова реформа була в центрі мого недавнього плідного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським. Ця реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, вона викликає дуже великі очікування в українському суспільстві", - заявив Букіккіо.

Він позитивно відзначив прийняття закону, який дозволить відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, "яка повинна якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій".

"Ще одна важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради...Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів. Зараз настійно необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провів свої призначення, які необхідні для проведення реформи ", - заявив Букіккіо.

Він підкреслив, що всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні.

"Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх ... Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх українських громадян. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу", - додав глава комісії.

Нагадаємо, посли країн "Групи семи" висловили занепокоєння затримкою висування кандидатів до Етичної ради. Раніше свою стурбованість у зв’язку зі зволіканням у доборі членів Етичної ради ВРП висловив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.  

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Теми: судреформи
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