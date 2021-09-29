Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венецианская комиссия призвала безотлагательно создать Этический совет, который блокируют судьи

Среда, 29 сентября 2021, 18:05

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил о настоятельной необходимости создать в Украине Этический совет при Высшем совете правосудия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении на сайте комиссии.

"Судебная реформа была в центре моего недавнего плодотворного обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта реформа имеет решающее значение для будущего страны, она вызывает очень большие ожидания в украинском обществе", - заявил Букиккио.

Он положительно отметил принятие закона, который позволит восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, "которая должна как можно скорее приступить к заполнению многочисленных судейских вакансий".

"Еще одна важная часть этой реформы - создание Этического совета... Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Он подчеркнул, что все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Этического совета, что может нанести непоправимый вред реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех ... Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу ", - добавил глава комиссии.

Напомним, послы стран "Группы семи" выразили обеспокоенность задержкой выдвижения кандидатов в Этический совет. Ранее свою обеспокоенность в связи с затягиванием в подборе членов Этического совета ВРУ высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось, 13 сентября Рада судей не поддержала ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, должна играть ключевую роль в очистке Высшего совета правосудия.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представители парламента, а также послов стран Группы семи.

Читайте также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.

Темы: судреформы
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ четверг боевики убили военного из Днепропетровщины

"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады

У Зеленского заявили, что отставка Разумкова – инициатива Арахамии

Новости 30 сентября: отставка Разумкова, союз Лукашенко и Путина

На полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии

Арбитраж в Гааге 11 октября начнет слушания по "морскому делу" Украины против Украины

Все новости...
суд
Растрата 88 миллионов: суд оправдал фигурантов дела Госзерновой корпорации
Судью Вовка наказали штрафом в почти 5000, потому что он не ходит на суды
В Харькове снова переименовали проспект Жукова, власть говорит: Это не конец
Последние новости
23:56
фотоВ четверг боевики убили военного из Днепропетровщины
23:29
фото, видеоБолее 110 человек погибли во время беспорядков в тюрьме Эквадора
22:57
Суд арестовал экс-министра обороны Армении по обвинению в коррупции
22:32
"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады
22:05
Новости экономики: тарифы на тепло, газовые рекорды, США грозит дефолт
21:53
В Молдове для прививки от COVID будут предоставлять оплачиваемые выходные
21:39
"Заря" проиграла "Роме" в Лиге конференций
21:37
У Зеленского заявили, что отставка Разумкова – инициатива Арахамии
21:19
Новости 30 сентября: отставка Разумкова, союз Лукашенко и Путина
21:04
НБУ определил курс гривни на первый день октября
Все новости...