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Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

Середа, 29 вересня 2021, 19:51
Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки
фото: Facebook Буряка

Глава Запорізької міської ради Володимир Буряк повідомив про те, що йде з посади. У серпні в нього в кабінеті силовики проводили обшуки.

Джерело: Буряк у Facebook

Пряма мова Буряка: "Під час сесії Запорізької міської ради заявив про намір піти з посади міського голови.

Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, оскільки попереду ще декілька обстежень.

З міста я їхати не збираюся, з політики також не йду, партія Володимира Буряка "Єднання" продовжує розпочате, і я особисто братиму активну участь у розвитку партії та рідного міста".

Нагадаємо: 19 серпня у Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах провели серію обшуків

Українська правда

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Теми: Запоріжжяобшуки
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