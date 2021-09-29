Мэр Запорожья уходит с должности. В прошлом месяце у него проводили обыски

Глава Запорожского городского совета Владимир Буряк сообщил о том, что уходит с поста. В августе у него в кабинете силовики проводили обыски.

Источник: Буряк в Facebook

Прямая речь Буряка: "Во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы.

Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований.

Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду, партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города".

Напомним: 19 августа в Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях провели серию обысков.