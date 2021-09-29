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У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Середа, 29 вересня 2021, 21:35
У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко
фото: фейсбук-сторінка Геращенка

У Міністерстві внутрішніх справ створять Офіс з питань захисту бізнесу "для ефективнішої комунікації в справі захисту підприємців". Його координатором назначили колишнього заступника Авакова Антона Геращенка.

Джерело: глава МВС Денис Монастирський, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Монастирського: "Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін.

Від Нацполіції в Офіс увійдуть голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою".

Деталі: Цей Офіс створять "для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців". Також Монастирський наголосив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції. За його словами, це призведе до збільшення податків, а після цього можна "буде просити про перегляд зарплат правоохоронним органам".

Нагадаємо: Геращенко був заступником ексглави МВС Арсена Авакова. Після того, як Аваков пішов з посади, Геращенко залишився працювати при новому міністрові радником.

Українська правда

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Теми: МВСбізнесМонастирськийГеращенко
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