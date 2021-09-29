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В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса, его будет координировать Геращенко

Среда, 29 сентября 2021, 21:35
фото: фейсбук-страница геращенко

В Министерстве внутренних дел создадут Офис по вопросам защиты бизнеса "для эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей". Его координатором назначили бывшего заместителя Авакова Антона Геращенко.

Источник: глава МВД Денис Монастырский, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Монастырского: "Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин.

От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой".

Детали: Этот Офис создадут "для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей". Также Монастырский подчеркнул, что если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции. По его словам, это приведет к увеличению налогов, а после этого можно "будет просить о пересмотре зарплат правоохранительным органам".

Напомним: Геращенко был заместителем экс-главы МВД Арсена Авакова. После того, как Аваков ушел с должности, Геращенко остался работать при новом министре советником.

Украинская правда
Темы: МВДбизнесМонастырскийГеращенко
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