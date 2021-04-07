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США хочуть обговорити з союзниками бойкот Олімпіади в Пекіні

Середа, 7 квітня 2021, 08:59
США хочуть обговорити з союзниками бойкот Олімпіади в Пекіні

Сполучені Штати заявляють, що хочуть обговорити з союзниками бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні – на тлі посилення тиску щодо відмови від участі в змаганнях через питання прав людини в Китаї.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter, "Радіо Свобода"

Пряма мова Прайса: "Ми розуміємо, що скоординований підхід буде не лише в наших інтересах, але й в інтересах наших союзників та партнерів".

Деталі: Заклики до бойкоту лунають через те, що, на думку правозахисників, у Китаї, в західному регіоні Сіньцзян, масово ув’язнюють та ідеологічно обробляють понад 1 мільйон уйгурів та інших людей, переважно мусульман.

Сполучені Штати використовували слово "геноцид" для опису поводження з уйгурами в Китаї.

Китай засудив заклики до бойкоту і заперечує геноцид. Він називає події в Сіньцзяні внутрішньою справою та відкидає звинувачення у зловживаннях. Пекін заявляє, що табори забезпечують професійне навчання та допомагають боротися з ісламським екстремізмом.

Адміністрація президента Джо Байдена планує провести консультації з Олімпійським комітетом США щодо питання про можливий бойкот.

Парламент Канади 22 лютого проголосував за схвалення поправки, яка вимагає перенесення зимових Олімпійських ігор 2022 року з Китаю, якщо жорстоке поводження з уйгурами триватиме.

Довідка: США очолювали бойкот Олімпійських ігор 1980 року в Москві через вторгнення СРСР до Афганістану. Радянський Союз та його союзники відповіли через 4 роки бойкотом літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКитайОлімпіадаправа людинигеноцид
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