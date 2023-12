США хочуть обговорити з союзниками бойкот Олімпіади в Пекіні

Сполучені Штати заявляють, що хочуть обговорити з союзниками бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні – на тлі посилення тиску щодо відмови від участі в змаганнях через питання прав людини в Китаї.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter, "Радіо Свобода"

Пряма мова Прайса: "Ми розуміємо, що скоординований підхід буде не лише в наших інтересах, але й в інтересах наших союзників та партнерів".

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.