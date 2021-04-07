Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США хочуть обговорити з союзниками бойкот Олімпіади в Пекіні

Середа, 7 квітня 2021, 08:59

Сполучені Штати заявляють, що хочуть обговорити з союзниками бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні – на тлі посилення тиску щодо відмови від участі в змаганнях через питання прав людини в Китаї.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter, "Радіо Свобода"

Пряма мова Прайса: "Ми розуміємо, що скоординований підхід буде не лише в наших інтересах, але й в інтересах наших союзників та партнерів".

Деталі: Заклики до бойкоту лунають через те, що, на думку правозахисників, у Китаї, в західному регіоні Сіньцзян, масово ув’язнюють та ідеологічно обробляють понад 1 мільйон уйгурів та інших людей, переважно мусульман.

Сполучені Штати використовували слово "геноцид" для опису поводження з уйгурами в Китаї.

Китай засудив заклики до бойкоту і заперечує геноцид. Він називає події в Сіньцзяні внутрішньою справою та відкидає звинувачення у зловживаннях. Пекін заявляє, що табори забезпечують професійне навчання та допомагають боротися з ісламським екстремізмом.

Адміністрація президента Джо Байдена планує провести консультації з Олімпійським комітетом США щодо питання про можливий бойкот.

Парламент Канади 22 лютого проголосував за схвалення поправки, яка вимагає перенесення зимових Олімпійських ігор 2022 року з Китаю, якщо жорстоке поводження з уйгурами триватиме.

Довідка: США очолювали бойкот Олімпійських ігор 1980 року в Москві через вторгнення СРСР до Афганістану. Радянський Союз та його союзники відповіли через 4 роки бойкотом літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Теми: СШАКитайОлімпіадаправа людинигеноцид


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
США
Дії Росії "викликають занепокоєння" у Пентагону
США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років
Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...