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4 мільйони українців уже мають два щеплення проти COVID

П'ятниця, 3 вересня 2021, 09:20
4 мільйони українців уже мають два щеплення проти COVID
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Понад 4 мільйони жителів України отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за добу 2 вересня щепили 152 772 людини.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: 2 вересня одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані – 105 946 людей.

Протягом доби працювали 977 мобільних бригад, 2 962 пункти та 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

 

Загалом проведено 9 510 965 щеплень.

МОЗ нагадує, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія: 

  • У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.
  • У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.
  • 28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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