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Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 21:47

Колишній головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів йти зі збірною, але з ним не продовжили контракт та навіть не обговорили це питання. 

Джерело: Шевченко на пресконференції, цитує football.ua

Пряма мова: "Ми провели в збірній прекрасні п'ять років і отримали величезне задоволення. У нас вийшло стати одним цілим. Думаю, що у всіх є багато питань і головне з них – чому наша команда не продовжила контракт з національною командою. 

Після Євро-2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. По приїзду до Києва ми зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелко, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро-2020, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було". 

Деталі: Шевченко нагадав, що спочатку повідомив у соцмережах про закінчення контракту, але не написав, що він йде зі збірної. Він додав, що контракт був підписаний таким чином, що він хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто далі працювати у збірній. Команда Шевченка та власне сам він хотіла продовжити працювати. 

Наразі з Павелком в нього контактів немає. 

"За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні й ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", – пояснив тренер. 

Що передувало: 31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ.

17 серпня національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

Теми: Шевченко-футболіст


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