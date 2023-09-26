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Зеленський призначив футболіста Шевченка позаштатним радником

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 21:47
Зеленський призначив футболіста Шевченка позаштатним радником
Володимир Зеленський і Андрій Шеченко у травні 2022 року. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Джерело: Указ №589/2023 на сайті президента

Дослівно: "Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)".

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Довідково: Шевченко, 1976 р.н., був професійним футболістом у 1994-2012 рр., пізніше зайнявся тренерською діяльністю, був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Теми: Шевченко-футболістЗеленськийспорт
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