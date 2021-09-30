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Російський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ

Четвер, 30 вересня 2021, 00:06
Російський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ

28 вересня близько 17.30 на позиції Королівської бригади прийшов та добровільно здався в полон озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР".

Джерело: пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила

Деталі: Зазначається, що 23-річний молодший сержант проходив службу в бойовиків у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі.

Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю. Там він вперше попробував наркотики, його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним.

Бойовик пояснив, що "не витримав знущань та приниження" від російських кураторів та від співслужбовців і вирішив перейти на підконтрольну Україні територію.

Наразі з ним працюють слідчі. Зазначається, що згідно із законом, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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