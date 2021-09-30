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Російський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ

Четвер, 30 вересня 2021, 00:06

28 вересня близько 17.30 на позиції Королівської бригади прийшов та добровільно здався в полон озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР".

Джерело: пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила

Деталі: Зазначається, що 23-річний молодший сержант проходив службу в бойовиків у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі.

Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю. Там він вперше попробував наркотики, його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним.

Бойовик пояснив, що "не витримав знущань та приниження" від російських кураторів та від співслужбовців і вирішив перейти на підконтрольну Україні територію.

Наразі з ним працюють слідчі. Зазначається, що згідно із законом, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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