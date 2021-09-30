Российский наемник с автоматом сдался в плен ВСУ

28 сентября около 17.30 на позиции Королевской бригады пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой ЛНР.

Источник: пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

Детали: Отмечается, что 23-летний младший сержант проходил службу у боевиков в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении.

Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там он впервые попробовал наркотики, его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым.

Боевик объяснил, что "не выдержал издевательств и унижений" от российских кураторов и сослуживцев и решил перейти на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время с ним работают следователи. Отмечается, что по закону государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений, добровольно покинуло ряды НЗФ и сообщило об этом правоохранителям.