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Российский наемник с автоматом сдался в плен ВСУ

Четверг, 30 сентября 2021, 00:06

28 сентября около 17.30 на позиции Королевской бригады пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой ЛНР.

Источник: пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

Детали: Отмечается, что 23-летний младший сержант проходил службу у боевиков в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении.

Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там он впервые попробовал наркотики, его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым.

Боевик объяснил, что "не выдержал издевательств и унижений" от российских кураторов и сослуживцев и решил перейти на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время с ним работают следователи. Отмечается, что по закону государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений, добровольно покинуло ряды НЗФ и сообщило об этом правоохранителям.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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