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"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко

Четвер, 30 вересня 2021, 00:31
Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+ – Ляшко
Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не забороняють вакцинувати проти коронавірусу підлітків від 12 років, але у пріоритеті – вікова група 60+.

Джерело: Ляшко під час зустрічі із журналістами, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я як міністр охорони здоров'я приймаю рішення Національної технічної групи експертів з імунізації, але розставляю певні пріоритети.

Пріоритет сьогодні – захист українців і запобігання тяжкому та середньому перебігу хвороби...

Ми не забороняємо вакцинувати, але ми не проводимо масової вакцинації (дітей від 12 років – ред.). Тому що пріоритет – робити вакцинацію групі 18+, але все одно старатися охопити групу старше 60 років".

Деталі: Ляшко нагадав що інструкцією виробника вакцини Pfizer передбачено щеплення дітей віком від 12 років.

Водночас Ляшко наголосив, що 80% летальних випадків від коронавірусу припадають на людей віком від 60 років. До того ж у цій віковій групі не вакциновані 98% людей.

Нагадаємо: Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЛяшко Віктор
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