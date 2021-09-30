"Приоритет – делать вакцинацию группе 18+" – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не запрещают вакцинировать против коронавируса подростков от 12 лет, но в приоритете возрастная группа 60+.

Источник: Ляшко во время встречи с журналистами, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я как министр здравоохранения принимаю решение Национальной технической группы экспертов по иммунизации, но расставляю определенные приоритеты.

Приоритет сегодня – защита украинцев и предотвращение тяжелого и среднего течения болезни...

Мы не запрещаем вакцинировать, но не проводим массовой вакцинации (детей от 12 лет – ред.). Потому что приоритет – делать вакцинацию группе 18+, но все равно стараться охватить группу старше 60 лет".

Детали: Ляшко напомнил, что инструкцией производителя вакцины Pfizer предусмотрена прививка детей в возрасте от 12 лет.

В то же время Ляшко подчеркнул, что 80% летальных исходов от коронавируса приходятся на людей в возрасте от 60 лет. К тому же, в этой возрастной группе не вакцинированы 98% людей.

Напомним: Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения сделать вакцину Pfizer доступной для детей от 12 лет.