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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"

Четвер, 30 вересня 2021, 02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень тиші
Фото з відкритих джерел

У Донецькій і Луганській областях Місія ОБСЄ 28 вересня зафіксувала 416 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 257 порушень  режиму  припинення  вогню, зокрема 15 вибухів (1 розрив у повітрі та 14 вибухів невстановленого походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на північ від н. п. Широкине.

У Луганській області Місія зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів  невизначеного  походження.

Більшість  порушень  режиму припинення вогню сталися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте і на північно-північний  захід  від  н. п. Ганнівка.

Поблизу непідконтрольної урядові Широкої Балки Донецької області, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.

Спостерігачі вперше зафіксували протипіхотну міну (МОН-90), встановлену на краю дороги неподалік блокпоста Збройних сил України біля Попасної Луганської області.

Також Місія зафіксувала 2 міномети,  розміщені  з порушенням ліній відведення на об’єкті поблизу житлового кварталу в непідконтрольному урядові районі Луганської області.

За  лініями  відведення,  але  поза  виділеними  місцями  зберігання  озброєння  СММ зафіксувала 13 гаубиць та 1 зенітний ракетний комплекс у підконтрольних урядові районах Донецької області.

Крім того, спостерігачі  зафіксували  3 броньовані  розвідувально-дозорні машини  в підконтрольному урядові районі Луганської області.

Нагадаємо: Від початку доби 29 вересня російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, змусивши Збройні сили відкрити вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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