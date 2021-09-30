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Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 400 нарушений "тишины"

Четверг, 30 сентября 2021, 02:50
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях Миссия ОБСЕ 28 сентября зафиксировала 416 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 разрыв в воздухе и 14 взрывов неустановленного происхождения).

Большинство нарушений режима прекращения огня произошла к северу от н. п. Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое и на северо-северо-западу от н. п. Ганннивка.

Вблизи неподконтрольной правительству Широкой Балки Донецкой области, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.

Наблюдатели впервые зафиксировали противопехотнаю мину (МОН-90), установленную на краю дороги неподалеку от блокпоста Вооруженных сил Украины возле Попасной Луганской области.

Также Миссия зафиксировала 2 миномета, размещенных с нарушением линий отвода на объекте вблизи жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 13 гаубиц и 1 зенитный ракетный комплекс в подконтрольных правительству районах Донецкой области.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 3 бронированные разведывательно-дозорные машины в подконтрольном правительству районе Луганской области.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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