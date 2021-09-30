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YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини

Четвер, 30 вересня 2021, 03:48
Фото: brandwatch

Платформа YouTube буде видаляти контент, який поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину, і не лише проти Covid-19.

Джерело: генеральний директор YouTube Сьюзан Войчіцкі у блозі, віцепрезидент YouTube Метт Халпрін, цитує Bloomberg

Деталі: Заборона буде стосуватися усіх відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні чи призводять до хронічних захворювань.

Крім того, Войчіцкі повідомила про видалення понад 1 мільйона відео, пов’язаних з дезінформацією про Covid.

Нагадаємо: Роскомнадзор звернувся до Google з вимогою розблокувати youtube-канали Russia Today, в іншому випадку відеохостингу може загрожувати блокування.

Теми: вакцинаціясоцмережі


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