YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини
Четвер, 30 вересня 2021, 03:48
Платформа YouTube буде видаляти контент, який поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину, і не лише проти Covid-19.
Джерело: генеральний директор YouTube Сьюзан Войчіцкі у блозі, віцепрезидент YouTube Метт Халпрін, цитує Bloomberg
Деталі: Заборона буде стосуватися усіх відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні чи призводять до хронічних захворювань.
Крім того, Войчіцкі повідомила про видалення понад 1 мільйона відео, пов’язаних з дезінформацією про Covid.
Нагадаємо: Роскомнадзор звернувся до Google з вимогою розблокувати youtube-канали Russia Today, в іншому випадку відеохостингу може загрожувати блокування.