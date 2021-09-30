YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах

Платформа YouTube будет удалять контент, который распространяет дезинформацию о любой одобренной вакцине, и не только против Covid-19.

Источник: генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки в блоге, вице-президент YouTube Мэтт Халприн, цитирует Bloomberg

Детали: Запрет будет касаться всех видеороликов, в которых говорится о том, что вакцины опасны или приводят к хроническим заболеваниям.

Кроме того, Войчицки сообщила об удалении более 1 миллиона видео, связанных с дезинформацией о Covid.

Напомним: Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать youtube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка.